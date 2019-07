Pietro Crisafulli (responsabile AIFVS Onlus – Catania), in riferimento all’investitore di Vittoria (RG): “questo criminale stradale, ha spezzato la vita di due ragazzini innocenti e condannato al più terribile e disumano dolore che si possa provare nella vita due coppie di genitori ed i loro familiari superstiti”!

“E’ un dolore insopportabile pure per me, che dedico la mia vita cercando di difendere le vittime attraverso AIFVS onlus perché so cosa provano! E’ terribile! Perdere un figlio come nel mio caso, per una criminale che non si ferma allo stop, oppure al semaforo, oppure si drogano, si ubriacano,usano il cellulare, addirittura nel caso in questione guidando con violenza e fugge dopo aver ucciso! Unitevi a me, con noi contro ogni divisione per fermare questa strage stradale, facciamolo insieme. Fermiamo l’ergastolo di dolore. Invio un mio abbraccio bagnato di lacrime alle rispettive famiglie. Anche per me la vita e stata molto spietata, e crudele”.