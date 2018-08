Pino Falzea e Gianfranco Salmeri (Capitale Messina): “Deludente la svolta di Bramanti”

Dopo la virata leghista del professore Dino Bramanti, ex candidato a sindaco per il centrodestra allargata all’associazionismo, i responsabili di CapitaleMessina, Pino Falzea e Gianfranco Salmeri in un comunicato hanno affermato: “stupore, perché mai avremmo immaginato la possibilità dell’adesione al Partito di Salvini. Nel corso della campagna elettorale nessun indizio, nessuna posizione politica esplicita, ma neanche alcun ragionamento dietro le quinte, poteva far sospettare una sintonia tra le idee di Bramanti e quelle della Lega. In caso contrario mai, e per nessun motivo, ne avremmo appoggiato la candidatura. E chissà quanti altri avrebbero fatto lo stesso”.

“Bramanti ed i suoi, con questa svolta inaspettata, non hanno avuto alcuna considerazione della volontà dei messinesi che, votando lui, avevano votato per tutt’altro progetto politico. Una scelta evidentemente condivisa con pochi, all’insaputa dei tanti che lo hanno sostenuto in prima persona, con grande impegno e senza i tentennamenti, che forse ci sarebbero dovuti essere, leggendo i fatti con il senno del poi”.