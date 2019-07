Pino Falzea, torna a dirigere l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina

Nella seduta del 2.7.19, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Messina all’unanimità ha riaffidato la Presidenza all’arch. Pino Falzea. Il nuovo segretario sarà Anna Carulli, torna Tesoriere Clelia Testa Camillo, si conferma Vice Presidente Vicario Saro Sardo. Vice Presidente con delega alle Politiche Territoriali sarà Nuccia Calanni Macchio, alla Formazione Fabrizio Ciappina, alle Politiche Ordinistiche Regionali e Nazionali Antonello Longo, alla Comunicazione Michele Palamara. Torna il sereno, quindi, in Consiglio; una maggioranza composta da almeno 11 consiglieri, la totalità dei presenti alla seduta, garantirà maggiore serenità di governo. L’arch. Falzea, infatti, torna a dirigere l’Ordine dopo una pausa di 5 mesi e mezzo, nella quale, purtroppo, due maggioranze risicate, dopo due mozioni di sfiducia, non hanno permesso la massima concentrazione nei lavori.

Ha detto Falzea: “ringrazio tutti per la fiducia riaffidatami. Stasera si è attuato il ricompattamento di quel gruppo eletto nel 2017 a larghissima maggioranza e che, purtroppo, per svariati motivi, aveva avuto divergenza di vedute. In questi 2 anni che restano di mandato, remeremo tutti con vigore nella stessa direzione, daremo quelle risposte che i colleghi aspettano da tempo, affronteremo con impegno le tematiche che riguardano il territorio”.