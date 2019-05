Poco dopo le 9.15, si è ribaltato un tir, sulla A18 Messina-Catania

Poco dopo le ore 9.15 odierne, sull’autostrada A18 Messina-Catania si è verificato l’ennesimo incidente. Un autoarticolato infatti, si è ribaltato all’altezza dell’abitato Sant’Alessio, ponendosi di traverso sulla corsia lato mare e occludendo l’intera arteria stradale in direzione della Città dello Stretto.

Nel sinistro, non si sono registrati feriti, ma a causa di quanto è accaduto i vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane hanno interdetto parzialmente il transito disponendo l’uscita obbligatoria a Giardini Naxos e il successivo rientro a Roccalumera. Molto probabilmente, per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo dello stesso. Sul posto i vigili del fuoco e la Polstrada, sono giunti per ricostruire la dinamica del fatto e liberare la carreggiata. Dopo lo svincolo di Taormnina, si sono create lunghe code.