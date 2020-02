Poco dopo le ore 18.00 odierne, una Fiat 500 condotta da una signora anziana si e’ ribaltata sul viale Regina Elena (nella carreggiata lato valle) a Messina. L’incidente le cui cause, sono da accertare, si e’ verificato a poca distanza dalla rotonda centrale del viale Annunziata.

Sul posto, sono giunti i vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere dell’auto la donna rimasta incastrata e gli agenti della Polizia Municipale… questi ultimi si sono prodigati per dirigere il traffico che nel frattempo e’ diventato piu’ consistente. La conducente, e’ stata medicata in loco dal personale sanitario presente in zona.