Polizia di Stato: #Accettaunconsiglio

I responsabili della Polizia di Stato, in previsione della odierna giornata che si pensa possa essere intensa dal punto di vista degli spostamenti delle persone lungo le diverse arterie viarie dell’Italia, hanno scritto questa nota, sottolineando: “#Accettaunconsiglio, anzi più di uno”!

Oggi bollino nero per il traffico intenso su strade e autostrade; ti raccomandiamo quindi la massima prudenza alla guida della tua auto: “mantieni sempre la distanza di sicurezza, non sorpassare dove non puoi e regola la velocità in relazione ai limiti imposti e alle condizioni di traffico. Un ultimo suggerimento… non distrarti alla guida usando il cellulare; è una delle cause più frequenti di incidente”.