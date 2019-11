Pomeriggio intenso quello di ieri, per la Guardia Costiera di Messina e Reggio Calabria impegnata nelle attività di assistenza e soccorso dei passeggeri a bordo della nave traghetto “Villa San Giovanni”

Gli appartenenti alla Guardia Costiera di Messina e Reggio Calabria, ieri hanno vissuto un pomeriggio intenso… sono stati infatti impegnati nelle operazioni di assistenza e soccorso in mare ai passeggeri presenti a bordo del traghetto “Villa San Giovanni” della Società Caronte & Tourist sul quale si è sviluppato un principio di incendio.

Nelle prime ore pomeridiane, sono stati gli operatori del Centro VTS ai quali tocca il compito di monitorare il traffico nello Stretto, a segnalare una sovrabbondante scia di fumo bianco fuoriuscire dalla fiancata della nave. Dopo aver contattato il Comando del mezzo, veniva dato avvio al Protocollo di ausilio (vigente in casi di emergenza) che ha consentito l’invio di tre motovedette dei guardacoste e della unità navale M03 dei vigili del Fuoco, ed inoltre di un rimorchiatore di stanza nel porto peloritano. Il naviglio, veniva raggiunto dai soccorritori e, al fine di evitare preventivamente pericoli per la vita umana, si traevano in salvo tutti i 22 viaggiatori trasferendoli su una imbarcazione del Corpo delle Capitanerie… classe 200 ed a sbarcarli sulle banchine a Reggio Calabria ove, ad attenderli, vi era personale sanitario del SUEM 118.

La zattera dell’Azienda messinese, è stata scortata dal rimorchiatore Megrez presso il bacino reggino, ove istantaneamente si procedeva con lo sbarco dei mezzi pesanti precedentemente caricati ed a effettuare le prime verifiche su quanto accaduto. Grazie all’azione dei pompieri intervenuti sul posto con il nucleo Sommozzatori e propri mezzi antincendio, si attuava una ispezionare nei locali soggetti all’evento… mettendoli in sicurezza.