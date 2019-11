Porta a porta, Giuseppe Lombardo (Messinaservizi Bene Comune): “Domani vetro Area Sud e carta Area Nord”

“Domani per il servizio Porta a porta ricordiamo che si ritirerà nelle zone 1 e 2 dell’Area Sud il vetro, e non la carta. La decisione è stata presa in modo che la zona due si possa allineare alla zona 1 già avviata al Porta a porta. Va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino. Invece, nella zone 1 e 2 dell’Area Nord si ritirerà carta e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino”. A scriverlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Aggiunge Lombardo: “in ogni caso viste le previsioni di maltempo a Messina per il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale, il servizio di raccolta Porta a porta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso”.