Porta a porta, Lombardo (MSBC): “Lunedi 11 Inizierà il servizio, nella seconda zona area sud”

“Ricordiamo che il prossimo lunedì 11 novembre prenderà il via il Porta a porta nella seconda zona dell’area Sud… si raccomanda di seguire il calendario consegnato e si ricorda che il primo martedì si ritirerà vetro e non carta per allinearsi alla zona 1 già avviata. Si espone dalle 21 alle 5 del mattino, compresi i condomini che hanno deciso di non lasciare libero accesso ai nostri operatori”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Aggiunge, Lombardo: “il Porta a porta della zona due dell’area Sud, si aggiunge alla zona 1 già avviata e sarà in particolare nei quartieri e frazioni di Pistunina (dal Torrente San Filippo a Zafferia), San Filippo Inferiore, San Filippo Superiore, Contrada Campolino, Santa Lucia, Zafferia, Tremestieri Vogliamo sottolineare che abbiamo fatto dei correttivi nella mappa di questa zona perché erroneamente la scorsa volta era stato inserito il villaggio Cep dove invece il porta a porta inizierà nelle prossime settimane”.