Potatura e messa in sicurezza alberature: limitazioni viarie in via Emilia, a Messina

Sino a giovedì 10, nella fascia oraria 6-17.30, saranno eseguiti interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature in via Emilia, nel tratto compreso tra le vie Catania e La Farina, dove saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare.

Sarà anche interdetto il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede, indirizzando i pedoni in quelli sul lato opposto agli interventi e garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi presenti. È infine istituita direzione obbligatoria a sinistra per gli autoveicoli provenienti da via Napoli, ad intersezione con la via Toscana, che dovranno immettersi nella via Toscana.