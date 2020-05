“Precisando che, secondo noi, tutto quanto dichiarato su diverse testate in alcuni -social- corrisponde solo a del ‘teatrino’… la proprietaria dei 2 cani chippati denuncia alla nostra o.d.v. l’impossibilità di proseguire ad accudirli”. Lo riferisce in un comunicato il presidente dell’Associazione Fedelambiente o.d.v. di Messina Francesco Marino.

Marino continua: “la signora ci ha indicato che ne erano presenti all’interno all’interno della propria abitazione anche 4 sprovvisti di microchip, provenienti da fuori e stabilitisi li. La sua ‘colpa’ sarebbe stata solo di alimentarli come di certo una brava persona col cuore animalista avrebbe fatto. Per quanto riguarda i rifiuti presenti e il disordine riscontrato, essi sarebbero opera di vandali che da oltre 2 mesi, tempo in cui la struttura era disabitata, ne hanno distrutto il contenuto, aumentandolo con i loro rifiuti”.

“Si da il caso che il nostro Ente associativo, ha segnalato giorno 25 aprile, tramite pec, lo stato dei predetti animali nel tentativo di scongiurare la loro denutrizione, al momento ben nutriti, alle Autorità competenti, polizia Municipale protocollo pec comune di Messina e ufficio diritti degli animali”.

Inoltre…, in maniera verbale, il 24 aprile, con un messaggio what’s up, scrivendo all’assessore Massimiliano Minutoli [11:41, 24/4/2020] Francesco Marino: ‘Buongiorno, sono Marino Francesco, presidente o.d.v. Fedelambiente; ho una situazione urgente e complessa da parlarne in privato e di presenza; desidero che mi riceva al più breve tempo possibile, questione riguardanti animali e persone con minore; non posso chiamare il 771000, grazie”.

[12:02, 24/4/2020] Assessore Massimiliano Minutoli: “Buongiorno. Sono al Coc. [12:06, 24/4/2020] Francesco Marino… arrivo viene messo al corrente di tutto e mi indirizza su assistenti sociali per il caso e riferendomi che avrebbe parlato con la polizia Municipale per il caso dei cani. Non ricevendo nessuna risposta il 25 aprile mando la prima pec”.

Nel sabato 2 maggio 2020, sempre tramite what’s up [12:37, 2/5/2020] Francesco Marino: “Buon giorno, la informo che sono uscito adesso dagli uffici della polizia di stato dietro la Prefettura dove ho avuto modo di interloquire con il personale al quale è stata messa agli atti in copia la pec inviata da o.d.v fedelambiente al Comando polizia Municipale, per conoscenza al sindaco De Luca e ufficio randagismo, dichiarando che una squadra di polizia Municipale si è recata presso la nostra sede a tal proposito. Vi informo che l’ultimo pasto i cani l’hanno ricevuto ieri mattina e non sono in condizioni di poter resistere oltre e noi come o.d.v non possiamo più garantire la loro sopravvivenza per fatti non riconducibili al randagismo distinti saluti’.

[13:25, 2/5/2020] Assessore Massimiliano Minutoli: “Per un piccolo sostegno alimentare può recarsi qui”.

[13:29, 2/5/2020] Francesco Marino: “Non è questione di sostegno alimentare, ma bensì è una necessità sanitaria per i cani presenti e di ricovero, come già fatto presente prima il luogo non è idoneo per la loro sicurezza, le invio video delle loro condizioni (per essere più chiari) dunque dalla sua risposta mi son detto e ho dedotto che non era presente nella nostra realtà virtuale . Di conseguenza decido di attivare la segretaria o.d.v. Fedelambiente J. S. (arma letale dei social) e rendere in parte pubblico il problema dei cani, domenica 3 maggio invio un’altra pec a più organi competenti compresa la Prefettura di Messina con allegato nuovamente la prima del 25 aprile e le relative ricevute di consegna, lunedì 4 maggio telefonicamente vengo contattato dalla polizia Municipale (se non ricordo male un’ispettrice) chiedendomi come stavano le cose e spiegando alla stessa più del dovuto”.

Il 5 maggio ricevo pec dall’ufficio randagismo firmata e controfirmata dal dirigente Francesco Ajello e responsabile ufficio Michelangelo Restuccia rassicurandomi che: “in riferimento alla nota n-101066 del 04/05/2020 si comunica che è stata incaricata, in data odierna, la ditta A.S.D (accalappiacani), per il recupero dei cani segnalati, il trasporto e lo stallo temporaneo presso il canile Millemusi per le prime cure e l’alimentazione. Tanto per dovere di ufficio . Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni”.

“Ecco tanto per dovere d’ufficio sarebbe stata accettata benissimo in risposta della prima pec, il denutrimento dei cani e il malessere fisico e psicologico degli stessi è stato causato dalla vostra capacità ed eccessiva reazione in risposta allo statutus di emergenza indicato con pec il 25 aprile e non il 4 maggio 2020, dunque si chiederà alla procura della repubblica di spulciare dettagliatamente l’operato dell’ufficio per i diritti degli animali, perché Messina nel campo di volontari e associazioni animaliste (randagismo) versa in condizioni dell’era prima della venuta di Cristo nostro Signore, non voglio esagerare a dire età della pietra”.