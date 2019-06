“Prendetevi in gestione le nostre ville e spazi verdi”, ecco l’esortazione del primo cittadino di Messina, Cateno De Luca

Ecco l’esortazione del primo cittadino di Messina, Cateno De Luca: “prendetevi in gestione le nostre ville e spazi verdi”!

“L’uno luglio scade il termine per la presentazione delle istanze per prendere in gestione tutte le ville comunali e gli spazi a verde per come previsto dal Salva Messina. Possono essere realizzate anche attività commerciali compatibili con la destinazione dei luoghi (bar – ristorante – pizzeria – balera ecc ecc)”.

Lo conclude così, il suo post, De Luca: “bisogna andare sul sito www.comunemessina.gov.it e poi cliccare su Gare Telematiche. A questo punto basta entrare sul link della procedura e compilare la scheda di partecipazione con tutti gli allegati”.