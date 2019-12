Presentata questa mattina a Messina, nei locali del ristorante Il Parametro, l’iniziativa per celebrare i 150 anni della Caffè Barbera

Tredici artisti per dodici mesi. Ognuno con un pensiero diverso. Ognuno con un dipinto che ha come tema di fondo l’amore per il territorio e per i suoi consumatori da parte della più antica Torrefazione d’Italia che quest’anno festeggia i 150 anni dalla fondazione. Caffè Barbera, per il 2020, sposa la causa NeMO SUD e dona il calendario Arte&caffè al centro clinico per sostenere l’attività di chi, da anni, si occupa di pazienti affetti da malattie neuromuscolari.

Il calendario Caffè Barbera di quest’anno ha un sapore particolare. Si chiama Arte&Caffè 2020 e celebra il forte legame della più antica azienda di torrefazione d’ Italia con i suoi consumatori e con il territorio. Il calendario è un’ opera da collezione, come hanno sottolineato coloro che ne ha hanno coordinato stesura e creazione durante la presentazione che si è svolta nell’elegante saloncino del ristorante Il Parametro in via dei Verdi a Messina.