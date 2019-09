Presentata questa mattina a Palazzo Zanca, la squadra di Tennistavolo Top Spin Messina

È stata presentata oggi a Palazzo Zanca la squadra della Top Spin Messina campione d’Italia in carica nel tennistavolo maschile in vista della finale di Supercoppa contro il Cral Comune di Roma, prevista alle 18 a villa Dante, e del debutto in campionato.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia, il delegato provinciale CONI Messina Alessandro Arcigli, il presidente della Top Spin Giorgio Quartuccio, il tecnico Wang Hong Liang, il direttore sportivo Roberto Gullo e gli atleti João Monteiro, Sadi Ismailov, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Jordy Piccolin. Oggi pomeriggio, alle 18, nella palestra di villa Dante, con ingresso libero, la Top Spin sfiderà il Cral del Comune di Roma nella finale di Supercoppa Italiana. Ad aprire la serie di incontri validi per l’assegnazione del trofeo, secondo la formula olimpica, sarà il doppio, che precederà i quattro singolari. I capitolini, detentori della Supercoppa, hanno in rosa Paolo Bisi, Federico Pavan, il cinese Chen Shuainan e il francese, neo acquisto, Mathieu De Saintilan. Per la Federazione Italiana Tennistavolo saranno presenti il presidente nazionale Renato Di Napoli e l’addetto stampa Roberto Levi.

La replica tra le due squadre si svolgerà domani, venerdì 27, alle 17.30, con le due squadre che si affronteranno ancora a villa Dante, questa volta nel quadro della prima giornata di Serie A1.

“L’Amministrazione comunale – ha evidenziato l’assessore Scattareggia – punta alla valorizzazione di tutte le discipline sportive e supporterà sempre eventi che coinvolgono i seguaci del settore provenienti da tutte le parti d’Italia e anche dall’estero, a dimostrazione che lo sport è un elemento imprescindibile di aggregazione, ma anche di attrazione turistica. Il tennistavolo è una splendida realtà che fa vivere emozioni e gli storici risultati, raggiunti nella scorsa stagione dalla Top Spin, aumentano l’entusiasmo degli appassionati e non, proiettando con orgoglio la città di Messina in un panorama sportivo al di fuori dei confini nazionali”.