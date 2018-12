Presentati oggi in conferenza stampa a Palazzo Zanca, gli eventi natalizi

Nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca sono stati illustrati gli eventi organizzati a piazza Cairoli dall’Associazione Messina InCentro con il patrocinio del Comune di Messina.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato: “l’assessore con delega allo Spettacolo ed alle Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia; il presidente della IV^ Circoscrizione, Alberto De Luca; Lino Santoro e Davide Gambale, rispettivamente presidente e portavoce dell’Associazione -Messina InCentro-“.

Ha evidenziato l’assessore Scattareggia: “nel quadro delle attività previste per il Natale, delle quali vi riferiremo in una successiva conferenza stampa organizzata dagli assessorati comunali allo Spettacolo, Cultura e Turismo, si inseriscono le iniziative intraprese dall’Associazione Messina InCentro. Come Amministrazione comunale dimostriamo, ancora una volta, la nostra vicinanza a tutte le organizzazioni che intendono realizzare eventi e appuntamenti in grado di suscitare l’interesse dei messinesi, costituendo elemento di aggregazione e di unità”.

Scattareggia ha proseguito sottolineando: “l’accensione dell’albero, la ruota panoramica, le casette con gli hobbisti, spettacoli di animazione per bambini, concerti natalizi, addobbi vari e la casa di Babbo Natale rappresenteranno infatti un’attrattiva e in alcuni casi un elemento di novità per i messinesi”.

Domani, sabato 8, dalle ore 19, si procederà all’accensione dell’albero di Natale a piazza Cairoli, acquistato da privati in Ungheria, alto quattordici metri e con trentamila led equivalenti a tre chilometri di fili luminosi. Sempre domani si inaugureranno la ruota panoramica di 45 metri e la casa di Babbo Natale. Tra gli altri appuntamenti previsti sabato 22, dalle 17 alle 19, rappresentanti dell’Associazione Benefit consegneranno a piazza Cairoli giocattoli ai bambini presenti”.