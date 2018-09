Presentato oggi a Palazzo Zanca, “Messina Cinema 2018”

Presenti il sindaco, on. Cateno De Luca, e gli assessori, allo Spettacolo e alle Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia, e alla Cultura, Roberto Vincenzo Trimarchi, è stato presentato oggi a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, il premio alla carriera “Messina Cinema 2018”.

L’iniziativa, organizzata e diretta da Helga Corrao e Salvo Grasso, si svolgerà sabato 8, alle 21, in piazza Unione Europea. Il premio alla carriera “Messina Cinema 2018” è assegnato a circa settanta persone, tra artisti e registi messinesi. L’invito all’evento è stato esteso a Nino Frassica, Ninni Bruschetta e Francesca Chillemi, nonostante ci sia la contemporaneità del Festival di Venezia. Prevista anche la consegna del premio ai familiari di Adolfo Celi, Tano Cimarosa e Massimo Mollica.

“Rientra nel nostro programma – ha evidenziato il sindaco De Luca – riprendere ciò che si è perso nel passato come la rassegna cinematografica perché la centralità di tali attività deve tornare a Messina. Manifestazioni di questo tipo rappresentano infatti il presupposto ideale per proseguire nella strada intrapresa. Noi trattiamo i problemi, le emergenze, le situazioni più complicate della nostra città, ma è doveroso anche lanciare messaggi positivi con iniziative come quella presentata oggi che valorizzano le individualità e regalano sorrisi e spunti piacevoli alla nostra comunità”.

“Siamo orgogliosi di questo evento, che rientra tra gli appuntamenti dell’agosto messinese, – hanno aggiunto gli assessori Scattareggia e Trimarchi – perché per la prima volta un’Amministrazione comunale assegna un premio di riconoscimento alla memoria di artisti messinesi e anche a coloro che svolgono un’attività ultratrentennale nel contesto artistico, non soltanto cittadino ma anche nazionale. Tale appuntamento potrà essere riproposto in futuro in altri settori artistici, dalla poesia alla scrittura, dalla pittura alla musica. A Messina ci sono numerose eccellenze, che meritano di essere valorizzate e sostenute. Grazie anche a chi ha contribuito, in uno spirito di condivisione, alla realizzazione di Messina Cinema 2018”. Nel corso della serata sono previsti momenti musicali e una sfilata di moda.