Presentato oggi a Palazzo Zanca, “ZampArt”

Gli assessori all’Ambiente e alle Attività Produttive Dafne Musolino, al Benessere degli Animali Massimiliano Minutoli e alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia ed il responsabile dell’associazione Soccorriamoli Maurizio Torre, hanno illustrato stamani a Palazzo Zanca “ZampArt: il primo Festival con la Coda”, giunto alla seconda edizione. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, ideato ed organizzato dalle associazioni “Soccorriamoli onlus” affiliata F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) e “Impronte Messina”, si svolgerà domenica 23, dalle ore 9 alle 19 a piazza Cairoli.

Hanno evidenziato gli assessori Musolino, Minutoli e Scattareggia: “protagonisti della giornata, non saranno soltanto cani di razza e meticci in quanto la manifestazione intende coinvolgere la cittadinanza attraverso un articolato programma di attività non soltanto cinofile ma anche artistiche e sociali con un filo conduttore: l’uomo, l’animale e l’ambiente. Il rapporto che lega uomini e animali da compagnia è speciale e queste iniziative sono finalizzate a sensibilizzare la collettività ad avere rispetto e cura verso gli animali in genere e quindi anche della natura. La conferma del supporto psicologico che gli animali possono dare all’essere umano non si evince solo dalla vita in famiglia, ma anche in settori come la riabilitazione motoria o psichiatrica. Ringraziamo pubblicamente tutte le associazioni di volontariato per il coinvolgimento, l’assistenza e la partecipazione; grazie al loro indispensabile contributo sarà garantito un regolare svolgimento delle numerose attività organizzate, a dimostrazione che i messinesi sono tornati a vivere la propria città attraverso iniziative di incontro, aggregazione e unione”.

Il programma della giornata prevede la “Mostra Cinofila Amatoriale”, aperta a cani meticci e di razza, con iscrizioni a partire dalle ore 10; alle 15 avrà inizio la sfilata; dalle 9 alle 12.30, “Dimostrazione di 1° soccorso veterinario” e consulenza medico-veterinaria, gratuita al pubblico; “Obbedienza” a cura dell’istruttore Gianluigi Smilare; “Attività di Pet-Terapy” della onlus Carolina; dalle 9 alle 12, “Microchippatura”; “Selfie a Sei Zampe”, esposizione fotografica di alcuni personaggi del mondo dell’arte e dello spettacolo immortalati con i propri animali d’affezione; “Print Diy Day”, stampa dal vivo di t-shirt artistiche, a cura degli allievi dell’Abam; “Zampennelliamo”, laboratori di disegno ed attività ludiche per bambini; “Laboratorio di Ceramica”, gratuito e aperto ad adulti e bambini, tecniche e realizzazione di un manufatto in argilla curato da Elvira Bordonaro; ed infine un torneo di mini basket, insieme ad altre attività sportive, organizzate dall’A.s.d. F.P. sport di Francesco Paladina.