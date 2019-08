Presentato stamane a Palazzo Zanca, il “Premio Cinema Messina 2019

SI TERRA' LUNEDI' 26 IN PIAZZA UNIONE EUROPEA

Il Premio Cinema Messina 2019, dedicato quest’anno alla memoria di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, è stato illustrato oggi ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa dagli assessori allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia, al Turismo Dafne Musolino ed alla Cultura Roberto Vincenzo Trimarchi. A nome dello storico duo comico, ritirerà il prestigioso riconoscimento Massimo Benenato, figlio dell’indimenticabile Franco Franchi. L’iniziativa, che si svolgerà lunedì 26, alle ore 21, a piazza Unione Europea, si avvale della direzione artistica di Helga Corrao che insieme a Josè Villari condurrà la serata.

Hanno sottolineato gli assessori Musolino, Scattareggia e Trimarchi: “si rinnova, con la seconda edizione il Premio Cinema Messina che già dal primo anno l’Amministrazione comunale ha voluto fortemente rilanciare. L’evento rievoca il vecchio agosto messinese quando nel 1955 nacque a Messina il primo Festival Internazionale del Cinema. Da allora si sono susseguite numerose rassegne che hanno valorizzato sia la cinematografia che la suggestiva location dell’Irrera a Mare, dove si poteva assistere alle proiezioni. Negli anni successivi la kermesse si svolgeva in contemporanea anche a Taormina con un forte richiamo turistico per la presenza di star internazionali come Ingrid Bergman premiata con il David di Donatello. Il cinema trova quindi un riconoscimento importante anche nella nostra città e il sindaco De Luca e l’Amministrazione comunale intendono rilanciare con forza il Premio Cinema Messina quale ulteriore evento che insieme alla Vara e ai Giganti rappresenta lo storico ferragosto messinese”.

Hanno concluso gli assessori: “siamo orgogliosi di omaggiare il cinema italiano, la sua storia ed i suoi protagonisti di ieri, di oggi e di domani. Attraverso iniziative come questa è intento dell’Amministrazione valorizzare eccellenze artistiche regalando al tempo stesso momenti piacevoli alla comunità messinese e ai turisti presenti in città”.

Lunedì parteciperanno alla manifestazione attori e registi del panorama locale e nazionale, tra cui Pippo Franco, premiato per la sua sensibilità ai temi del sociale dall’associazione “Donare è Vita”; Ninni Bruschetta, Domenico Centamore, Gigi Miseferi, Alberto Simone ed i tre registi messinesi Massimo Coglitore, Christian Bisceglie e Antonello Piccione che hanno diretto rispettivamente i film “The Elevator”, “Cruel Peter” e “Giostra”. Lo spettacolo sarà arricchito da intermezzi musicali, da quadri di moda di stiliste messinesi, esposizioni di creazioni orafe e di borse artigianali. Al fine di valorizzare e fare conoscere le tradizioni storiche, popolari, culturali e gastronomiche della nostra terra, diffondendo così un messaggio fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, agli ospiti invitati sarà infine offerto un buffet, allestito nell’atrio del Palazzo Municipale per una degustazione di prodotti tipici siciliani.