Preso atto dei black out elettrici verificatisi nei giorni scorsi a Lipari che hanno interessato anche l’Ospedale con vari malfunzionamenti di apparecchiature soprattutto telefoniche e telematiche, ai fini aumentare tutti i livelli di sicurezza l’ASP di Messina, in collaborazione con Engie, società che cura il servizio energetico nei Presidi Ospedalieri, porterà a compimento uno studio approfondito, in tutti gli ospedali aziendali, finalizzato a migliorare la sicurezza elettrica con verifiche approfondite dei gruppi di continuità e delle cabine di tensione.

“Ho disposto che le verifiche necessarie ed urgenti abbiano inizio oggi – dice il direttore generale Paolo La Paglia – e in particolare, tra venerdì e domenica p.v. si svolgeranno a cominciare dal P.O. di Lipari, estendendosi successivamente in tutti i Presidi Ospedalieri Aziendali”. Il Direttore Generale Paolo La Paglia, dopo la conferenza dei Sindaci del distretto di S.Agata M.llo tenutasi mercoledì 2 ottobre e relativa alla temporanea sospensione dell’evento nascita presso la divisione di Ostetricia, disposto dal direttore sanitario di Presidio Dott.ssa Paolina Reitano, il giorno dopo giovedì 3 ottobre, ai fini esperire ogni utile tentativo, ha inviato una nota ai direttori generali delle altre tre aziende dell’area metropolitana di Messina per chiedere medici; “non mi arrendo e voglio superare la temporanea sospensione prima possibile- dice La Paglia – e non avendo risorse interne ho chiesto aiuto alle altre tre aziende di Messina per avere in prestito (prestazioni aggiuntive) medici Anestesisti e Pediatri da impiegare presso il punto nascita di S.Agata, per permettere al comprensorio dei Nebrodi di avere un punto nascita in piena sicurezza.