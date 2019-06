Pride dello Stretto, di sabato 8 giugno a Messina: le modifiche al percorso delle linee ATM

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Pride dello Stretto” in programma sabato 8, l’Azienda Trasporti Messina ha adottato modifiche al percorso di alcune linee bus, in vigore dalle ore 16 alle 21 e comunque sino al termine dell’evento.

La linea 1 Shuttle 100 effettuerà all’andata (percorso nord – sud) dalla Prefettura, le vie Garibaldi, a sx I° settembre, a dx La Farina e percorso regolare; al ritorno (percorso sud – nord) da Cavallotti, le vie S. M. Alemanna, a dx viale S. Martino, a sx I° settembre, a dx Garibaldi e percorso regolare. Le linee 2 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 all’andata da Cavallotti le vie La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno da viale Gazzi, verso via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti. Le linee 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 15 BIS, con le corse in partenza dal Cavallotti percorreranno all’andata via La Farina, viale Europa, rotatoria Zaera e percorso regolare; al ritorno, giunti alla rotatoria Zaera, proseguiranno verso viale Europa, a sx via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti.

La linea 16 da Cavallotti, a sx le vie I° settembre, La Farina, viale Europa, viale Italia, Pietro Castelli e percorso regolare; al ritorno da via Pietro Castelli, a dx viale Italia, viale Europa, a sx via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti. Le linee 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 32 – 35, con le corse in partenza dal Cavallotti, effettueranno il percorso all’andata via S. M. Alemanna, a dx viale S. Martino, a sx via I° settembre, a dx via Garibaldi e percorso regolare; al ritorno dalla Prefettura, le vie Garibaldi, a sx I° settembre, Stazione Centrale e Cavallotti. Le linee 17 e 33, all’andata da Cavallotti, le vie S. M. Alemanna, a dx viale S. Martino, a sx I° settembre, a dx Garibaldi, a dx viale Boccetta, a sx V.Emanuele, a sx 1° semaforo, corso Cavour, viale Boccetta e percorso regolare; al ritorno da viale Boccetta, a dx via Garibaldi, a sx via I° settembre, Stazione Centrale e Cavallotti. La linea 20 effettuerà all’andata il percorso Cavallotti, a sx via I° settembre, via La Farina, viale Europa, viale Italia, viale P. Umberto e percorso regolare; al ritorno da viale P. Umberto proseguirà per i viali Italia, Europa, a sx via La Farina, Stazione Centrale e Cavallotti. La linea 21 infine seguirà il percorso regolare. Tutte le modifiche possono essere consultate sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it.