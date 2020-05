Proficua collaborazione, tra il Comune di Messina e le Poste Italiane

“A partire dalla settimana in corso sarà ripristinata a Messina l’operatività degli uffici postali siti in Piazza Dante 1, in via Consolare Pompea 176/178 e in via Belvedere a Gesso”. E’ quanto comunicato in una nota inviata al Sindaco Cateno De Luca e all’Assessore Dafne Musolino dal Vice Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco.

“La riapertura dei tre punti di Poste Italiane – dichiara l’Assessore Musolino – è motivo di soddisfazione per l’Amministrazione comunale, che ha sempre rappresentato le esigenze della propria cittadinanza, e conferma una costante e proficua collaborazione tra Comune di Messina e Poste Italiane”.

“Pur nel quadro dell’attuale emergenza epidemiologica – si legge nel documento – e nel rispetto di un dialogo continuo con l’Amministrazione comunale si procede ad incrementare l’offerta dei servizi con quattro tipologie di interventi al fine di essere vicini alla collettività. Nello specifico si tratta di riaperture di uffici postali che sono stati temporaneamente chiusi, di ampliamenti di giornate di aperture di uffici da tre a sei giorni per venire incontro alle richieste dell’Amministrazione comunale, di riattivazione del turno pomeridiano precedentemente soppresso e di potenziamento delle giornate di apertura di alcuni uffici postali. Per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio si è provveduto ad una specifica procedura di sanificazione, sono stati installati i pannelli schermanti in plexiglass nelle postazioni di front-office e sono state posizionate strisce di sicurezza idonee a garantire il distanziamento interpersonale”.

Nello specifico nell’ufficio postale di Piazza Dante sarà ripristinata l’operatività anche nella fascia pomeridiana con orario da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35; in via Consolare Pompea l’ufficio sarà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, mentre in via Belvedere a Gesso sarà incrementata l’operatività per un totale di tre giorni settimanali.