Prosegue il percorso programmatico di riqualificazione del verde pubblico, come disposto dall’Assessore all’Arredo Urbano del Comune di Messina, Massimiliano Minutoli

PREVISTO IL RIPRISTINO DELLA FLORA URBANA: DA LUNEDÌ 6 LIMITAZIONI VIARIE IN VIA GARIBALDI

Prosegue il percorso programmatico di riqualificazione del verde pubblico, come disposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, nell’ambito degli “interventi sui prati, nelle scuole e nelle aiuole”.

Pertanto, da lunedì 6 a sabato 18, nella fascia oraria 6 – 17.30, nelle due carreggiate di via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo, per singoli tratti non superiori a 50 metri, sarà vietato il transito veicolare nelle corsie lato mare e monte in adiacenza allo spartitraffico di separazione. Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15.