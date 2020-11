NEL CORSO DELLE VERIFICHE, È STATO INDIVIDUATO UN OPERATORE NON IN REGOLA, CON LE NORMATIVE VIGENTI

Prosegue…, l’attività della Sezione Annona della Polizia Municipale di Messina che coordinata dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina, dopo le operazioni a Maregrosso, ha effettuato controlli presso il mercato biologico di Piazza Lo Sardo (del Popolo).

Nel corso delle verifiche, è stato individuato un operatore non in regola con le normative ed in quanto abusivo gli agenti del Corpi dei vigili Urbani… hanno proceduto al sequestro della merce esposta in vendita. Circa 80 chili di agrumi sono stati così posti in stato di fermo.