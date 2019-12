Prosegue l’attività di controllo e repressione della Polizia Municipale di Messina, stamane gli uomini della sezione annonaria diretta dal Vice Comandante vicario Commissario Giovanni Giardina si sono recati in via San Cosimo nei pressi del mercato Vascone. Dopo i controlli diversi ambulanti sono risultati abusivi e quindi è scattato il sequestro della merce esposta che verrà devoluta agli istituti caritatevoli cittadini.

Controlli anche in merito alla viabilità che hanno portato ai seguenti risultati:

6 verbali per sosta in area di intersezione CDS art. 158 c. 1 f) e c. 5 Con n.1 rimozione effettuata;

1 verbale per omessa revisione CDS art. 80 c. 14.

Durante i controlli la pattuglia di motociclisti coordinata dal Commissario Lo Presti ha inoltre accertato la violazione in via La Farina dell’art 171 cds per passeggero senza casco e fermo di 60 giorni del motociclo e omessa revisione di un autocarro in via San Cosimo. Il Commissario Lo Presti ha proceduto inoltre a deferire in stato di libertà un cittadino italiano residente a Messina per oltraggio a pubblico ufficiale art. 341bis cp in quanto a causa di un verbale per sosta vietata con grave intralcio alla circolazione oltraggiava ripetutamente gli agenti operanti alla presenza di numerose persone.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.