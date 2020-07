Prosegue l’attività di riqualificazione del verde pubblico con gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature cittadine…, a Messina

Prosegue l’attività di riqualificazione del verde pubblico con gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature cittadine secondo il cronoprogramma predisposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli.

Pertanto sabato 11 e sabato 18, nella fascia oraria 6-17,30, vigeranno i divieti di sosta su entrambi i lati e di transito veicolare in via Loggia dei Mercanti, tra le vie Garibaldi e Argentieri, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali) per il posizionamento dei mezzi d’opera.

“Per qualche ora, nel corso delle attività previste finalizzate al completamento degli interventi in via Loggia dei Mercanti, potrebbero registrarsi piccoli disagi – dichiara l’Assessore Minutoli – In quest’ottica si chiede la collaborazione dei cittadini e dei residenti”.

Sarà inoltre istituita la direzione obbligatoria diritto in via Garibaldi, in entrambi i sensi di marcia, ad intersezione con largo San Giacomo. Gli autobus, i taxi ed i veicoli autorizzati provenienti da via Garibaldi potranno continuare ad immettersi nella corsia riservata di via Cesare Battisti.