Prosegue l’azione di controllo e repressione in città, disposta dal sindaco di Messina De Luca e dall’assessore Dafne Musolino

SEQUESTRATI STAMANE DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DUE FURGONI, FIORI E PIANTE IN VIA TOMMASO CANNIZZARO NEI PRESSI DEL TRIBUNALE, ALL’ANNUNZIATA ED IN PIAZZA CASTRONOVO

Continua l’azione di controllo e repressione in città, disposta dal sindaco di Messina De Luca e dall’assessore Dafne Musolino. La Polizia municipale Sezione Annona diretta dal vice comandante vicario commissario Giovanni Giardina stamane ha sequestrato nei pressi del Tribunale in via Tommaso Cannizzaro/Corso Cavour fiori e piante.

Già un primo intervento era stato effettuato nelle prime ore della mattinata dal reparto ambiente della Polizia Specialistica, un piccolo furgone di colore rosso segnalato in quanto parcheggiato davanti ad uno scivolo disabili nei pressi di piazza Castronovo, da ulteriori accertamenti il mezzo risultava essere scoperto di copertura assicurativa RCA pertanto si procedeva al sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del CdS. ed al proprietario venivano inflitte sanzioni per euro 868 ed euro 87. Un secondo furgone di colore giallo veniva sequestrato dagli agenti sul viale Annunziata in quanto risultato sprovvisto di revisione scaduta da diversi anni, infine 12 berretti e 22 borse venivano posti sotto sequestro sulla cortina del porto ad un venditore ambulante non autorizzato.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.