Prosegue l’azione (per prevenire e reprimere) di Polizia su strada, effettuata anche la notte scorsa dai vigili Urbani di Messina. Si è trattato di una attività, che ha decisamente voluto l’Amministrazione Comunale che in questo caso è stata come sempre rappresentata dall’assessora Dafne Musolino.

Nelle ore notturne dello scorso 04 ottobre culminate in quelle della odierna giornata, sono scesi in campo anche i vertici del Corpo, ovvero: “Domenico Signorelli (il nuovo dirigente comandante), Marco Crisafulli (maggiore) e Gaetano La Mazza (commissario)”.

Non sono tardati (anche questa volta) ad arrivare i risultati dato che è evidente come siano importanti, cioè: “45 veicoli controllati, verbali elevati per revisioni scadute, transito col semaforo rosso, ritiro della patente e del disco cronotachigrafo a causa di eccessiva velocità per un ammontare di € 2313,00 con decurtazione di complessivi 45 punti patente”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.