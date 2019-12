“Prosegue l’impegno di Messinaservizi Bene Comune per promuovere buone pratiche e diffondere sempre di più l’abitudine a differenziare e a rispettare l’ambiente. Per questo abbiamo deciso di bandire un concorso che premierà chi conferisce più rifiuti da differenziare alle isole ecologiche nell’ultima settimana dell’anno”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Aggiunge Lombardo: “chi porta materiale da differenziare nei nostri CCR (isole ecologiche) e raggiunge i 60 kg pro-capite l’anno avrà già uno sconto sulla Tari, sia per l’anno in corso che per il 2020, ma noi per promuovere maggiormente questa buona pratica abbiamo deciso di sorteggiare tra i più virtuosi un premio ecosostenibile per incentivarli a differenziare sempre di più”.

L’iniziativa sarà presentata domani 21 dicembre alle 10 durante una conferenza stampa nella sala riunioni della sede di Messinaservizi Bene Comune di via Gagini n. 29 a Messina, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e dell’Assessore all’Ambiente Dafne Musolino, nella quale verranno spiegate le modalità di partecipazione e svelato il premio.

Conclude Lombardo: “siamo convinti che la città abbia accolto più che favorevolmente, la rivoluzione della differenziata e i cittadini siano consapevoli che facendola ci aiutano a rendere la città più pulita, ecosostenibile e decorosa, vogliamo premiare chi farà uno sforzo in più in questa direzione e può essere da esempio per gli altri”.