Proseguono i controlli della Polizia Amministrativa, di Messina

Continuano i servizi finalizzati alla sicurezza, prevenzione e repressione del gioco illegale, allo scopo di arginare il diffuso fenomeno della ludopatia. I poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa di Messina, a seguito di alcuni accertamenti effettuati dai colleghi delle Volanti, hanno effettuato controlli, con conseguente constatazione di violazioni amministrative, nei confronti di un’associazione privata. Dagli accertamenti esperiti è emerso che quella che appariva essere un’associazione, era in realtà una sala gioco. Dalla documentazione esibita dallo pseudo presidente è risultato che le persone presenti nel locale erano iscritte nel registro soci ma non possedevano le tessere di iscrizione.

Nella circostanza veniva, inoltre, esibito un registro dei verbali del consiglio di amministrazione vuoto. In un altro esercizio pubblico, autorizzato all’installazione di apparecchi da gioco elettronici con vincita in denaro, è stato altresì accertato il loro utilizzo in orari non consentiti. L’ammontare delle sanzioni è stato pari a 3.600 euro.