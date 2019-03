Proseguono i lavori, alla condotta di Fiumefreddo

Dagli uffici della partecipata del Comune di Messina che si occupa della gestione del Servizio idrico, in questa nota evidenziano che: “proseguono i lavori di riparazione e messa in sicurezza dell’acquedotto Fiumefreddo in più punti. Si torna dalle prime ore di domani a operare in un altro tratto della condotta, per effettuare riparazioni urgenti”.

“I tecnici di AMAM saranno sui luoghi già dalle prime ore di domattina, per verificare l’entità del problema e avviare i lavori. Per questo potrebbe rendersi necessaria la momentanea sospensione dell’erogazione idrica in città”.

“Appena si avrà contezza del piano di intervento per il ripristino della condotta e delle eventuali riduzioni nella distribuzione in rete, sarà data tempestiva comunicazione. L’Azienda chiede scusa per il disagio e ringrazia tutta la popolazione per la comprensione, comunicando che gli interventi sono finalizzati a prevenire condizioni di criticità maggiori che potrebbero palesarsi nell’evoluzione dei danni fin qui riscontrati”.