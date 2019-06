Protesta degli ambulanti, per i controlli stringenti della Polizia Municipale [Video]

IERI SERA ALLA NOTTE BIANCA PER SANT'ANTONIO IN VIA SANTA CECILIA A MESSINA

Nel corso della manifestazione denominata “La Notte Bianca per Sant”Antonio”, svoltasi nella serata di ieri in via Santa Cecilia a Messina, gli ambulanti presenti hanno vivacemente protestato (minacciando di bloccare i festeggiamenti) per gli stringenti controlli effettuati dalla Polizia Municipale.

Le verifiche mirate, soprattutto alla sicurezza, in relazione all’utilizzo di bombole a gas, dopo la tragedia avvenuta a Gela lo scorso 5 giugno hanno dato fastidio ai venditori e soltanto la presenza del sindaco Cateno De Luca e dell’assessora Dafne Musolino (che hanno incontrato una loro rappresentanza) è riuscita a farli desistere dai loro propositi. Dopo il confronto, verso le 23.00 la rivolta degli esercenti è terminata e festa è iniziata con l’apertura delle bancarelle.

Video, tratto da: “www.messinaindiretta.it”.