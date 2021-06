Sarà Nino Manfredi il protagonista del “Milazzo International Film Festival” diretto da Annarita Campo

Nell’anno del centenario della nascita dell’attore Romano Nino Manfredi, la regista Annarita campo ha voluto a lui dedicare la terza edizione del “Milazzo International Film Festival” assegnandogli un “Premio alla carriera-post mortem”.

L’omaggio al grande attore è stato possibile grazie alla collaborazione della famiglia Manfredi ed in particolare del figlio, Luca Manfredi, regista, amico della Campo. Durante l’intero festival che questo anno si terrà on-line ed inizierà il 27 giugno per terminare il 13 agosto, saranno trasmessi numerosi contributi dedicati al grande attore italiano.

La regista Annarita Campo, direttrice artistica del “Milazzo International Film Festival” si dichiara soddisfatta ed orgogliosa di questa nuova edizione, dichiarando inoltre di essere emozionata per questa dedica al grande attore Nino Manfredi e coglie l’occasione per ringraziare la famiglia ed in particolare il figlio Luca per la sua presenza a questa edizione.