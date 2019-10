Pubblichiamo una testimonianza, tratta dal Gruppo Facebook: “DonnexDiritti” [Video]

Bambini sottratti e violenza istituzionale: il caso di #Ginevra

Ginevra Pantasilea Amerighi non vede la figlia da 9 lunghissimi anni: interdetto ogni contatto, dalle telefonate alle cartoline, la madre è stata bandita dalla vita della figlia perché la Ctu del tribunale le ha diagnosticato un disturbo istrionico che poteva in futuro sviluppare alienazione parentale. Neanche fosse un pericolosa killer, la figlia le è stata strappata dalle braccia letteralmente prelevata mentre usciva di casa e mai più rivista. Sono stati 9 lunghi anni di lotte per Ginevra che si è vista ancora negare da Tribunale dei minori sua figlia, affidata al padre, malgrado la condanna in penale di lui per lesioni nei suoi confronti e malgrado le perizie fatte sulla donna siano tutte negative rispetto al disturbo che in realtà neanche esisterebbe.

Pubblicato da DonnexDiritti su Martedì 15 ottobre 2019