Quartieri Sicuri, l’operazione della Polizia di Stato a Messina: due gli esercizi commerciali controllati

Proseguono i controlli presso esercizi commerciali sotto il profilo amministrativo e quello igienico sanitario, effettuati dai poliziotti delle Volanti con l’ausilio della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei Tecnici della Prevenzione del SIAN.

I servizi hanno interessato la zona nord della città e, in particolare, una rosticceria e una pizzeria. In entrambi i casi, gli accertamenti esperiti dagli operatori hanno consentito di appurare la mancanza dei requisiti generali in materia d’igiene. Inoltre sono state evidenziate ulteriori irregolarità relative al registro scarico olii e all’occupazione della sede stradale. Per le condizioni generali degli esercizi sarà effettuata proposta di chiusura attività. A seguito delle verifiche sono state irrogate sanzioni per oltre 18.000,00 euro.