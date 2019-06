“Questa Azienda comunica all’utenza che, a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica, il servizio tranviario è momentaneamente sospeso fino al ripristino dell’alimentazione”, lo rifersice l’ATM di Messina in una nota

In una nota diffusa stamane, sul sito internet dell’ATM, cioè la Società che si occupa del TPL a Messina, ha riferito: “questa Azienda comunica all’utenza che, a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica, il servizio tranviario è momentaneamente sospeso fino al ripristino dell’alimentazione previsto nella giornata di oggi. In attesa dell’ultimazione dei lavori, attualmente in corso, l’utenza potrà utilizzare il servizio autobus linea 1 -shuttle 100-, nonchè linea 28 bus che verrà istituita nella giornata di oggi”.