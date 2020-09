Questa mattina, 4 settembre 2020, nel Salone delle Conferenze della Capitaneria di Porto di Messina A.M.S., si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Capitaneria di porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto, alla presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Contrammiraglio Giancarlo Russo.

Al Capitano di Vascello Gianfranco Rebuffat, destinato ad assumere altro incarico presso la Direzione Marittima di Venezia, è subentrato il Capitano di Vascello Andrea Tassara, proveniente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La sobria cerimonia, svolta nel rispetto delle misure disposte per l’emergenza sanitaria ancora in corso, ha visto la partecipazione solo di una ridotta aliquota di personale militare e civile della sede. L’Ammiraglio Russo si è congratulato con il Comandante Rebuffat per la qualità del lavoro svolto in questi due anni dalla Capitaneria di Porto di Messina, dando al contempo il benvenuto al Comandante Tassara e augurandogli un periodo di comando altrettanto proficuo. Il Capitano di Vascello Rebuffat ha ringraziato il proprio personale per l’impegno profuso in circa due anni di intenso lavoro in cui, sotto la sua direzione, il Compartimento marittimo di Messina ha garantito sui 46 km di litorale di giurisdizione, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e l’assolvimento degli altri compiti d’istituto in piena collaborazione con le Istituzioni locali ed in stretta aderenza alle linee di indirizzo dell’Autorità Prefettizia e di quella Giudiziaria. Il Capitano di Vascello Tassara, nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto, ha evidenziato di essere molto contento di essere tornato in Sicilia (in passato aveva comandato la Capitaneria di Porto di Pozzallo per due anni e mezzo) e di essere particolarmente onorato per il prestigioso incarico affidatogli dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.