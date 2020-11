È STATO UN INCONTRO TENUTOSI TRA I RAPPRESENTANTI DI VERTICE DELL'ARMA IN SICILIA ED IN CALABRIA, I GIORNALISTI ED I RESPONSABILI DEL SOROPTIMIST CLUB

Questa mattina, a Messina, presso il Comando Interregionale Carabinieri Culqualber si è tenuto “Non solo 25 novembre”, un incontro con i giornalisti dei Vertici dell’Arma della Sicilia e Calabria, presieduto dal Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, Cte Interregionale Culqualber, unitamente alla Vice Presidente Nazionale SOROPTIMIST, D.ssa Rina Florulli, nell’ambito delle iniziative dell’orange the world e della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella circostanza è stata illustrata l’azione di contrasto dell’Arma dei Carabinieri in Sicilia ed in Calabria, con i dati salienti dei reati inseriti nel codice rosso, nonché sono state illustrate una serie di iniziative e/o esperienze della Soroptimist a dimostrazione dell’efficacia del progetto “una stanza tutte per sè”.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.