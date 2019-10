ALLA BASE DEL FERMO, IL FATTO CHE IL MEZZO E' STATO TRASFORMATO IN CICLOMOTORE

Gli agenti della Sezione Annona della Polizia Municipale di Messina, stamane hanno sequestrato una bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Alla base del fermo, il fatto che il mezzo e’ stato trasformato in ciclomotore. In questa circostanza, sono stati elevati n° 4 verbali per una somma complessiva di € 6000,00 circa, mentre la Prefettura irrorerà una diversa sanzione.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.