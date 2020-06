Questa mattina, durante un sequestro in via San Cosimo a Messina e’ rimasto ferito al capo il commissario della Polizia Municipale Giovanni Giardina. E’ il comandante della Divisione Specialistica dei vigili Urbani.

L’episodio…, e’ avvenuto durante uno dei controlli molto frequenti agli ambulanti venditori di frutta e verdura allocati nei pressi del Mercato Vascone… di via Catania a Provinciale.

Da quel che e’ emerso dopo una prima ricostruzione dei fatti, parrebbe che Giardina coadiuvato dai propri agenti sia stato avvicinato da commercianti inviperiti mentre stavano completando il trasbordo sui loro mezzi della merce bloccata… ed in quel frangente per motivi che sono in fase di accertamento lo sportellone del veicolo comunale veniva chiuso con violenza colpendolo al capo.

L’urto ha procurato al malcapitato funzionario del Municipio, una estesa ferita a causa della quale lo hanno trasportato al Policlinico “G.Martino”, dove a seguito di una medicazione gli sono stati applicati 4 punti di sutura.

Al Nosocomio di viale Gazzi, si è subito recata l’assessore Dafne Musolino.