Questa mattina Fabrizio Pignalberi, il leader del Movimento Più Italia che ha la sua Sede nazionale a Frosinone, ha partecipato in videoconferenza alla manifestazione, organizzata a Roma, dai venditori ambulanti, per esprimere solidarietà e accogliere le loro richieste di aiuto, in quanto gli stessi lamentano di essere senza alcun guadagno, ormai da mesi.

Pignalberi ha promesso di farsi portatore (con tutto il sodalizio da lui rappresentato), delle istanze di tale categoria. In particolare, i venditori non a posto fisso reclamano la mancanza di un piano di sicurezza da parte del Comune capitolino e una maggiore organizzazione nei turni di lavoro.

È assurdo pensare che, gli stessi, pur non avendo ricevuto alcun sostegno economico da parte del Governo, debbano destreggiarsi non solo tra l’azzeramento degli incassi, ma anche con il pagamento della Tosap, per vedersi assegnare il loro turno di lavoro! Più Italia è con Voi!

