IN QUANTO CONDANNATO A 6 ANNI DI RECLUSIONE PER MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI E VIOLENZA SESSUALE

Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Merì, in attuazione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), hanno arrestato il 65enne G.P. in quanto condannato a 6 anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale.

Il provvedimento scaturisce dall’attività investigativa svolta dai carabinieri di Merì, che hanno accertato le responsabilità a carico dell’uomo, ritenuto l’autore di maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi nei confronti della moglie nel 2014 in Merì. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.