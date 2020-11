Questa mattina intorno alle ore 11.00, il conducente di un autobus (Euro 6) non ha potuto mantenere il controllo del mezzo che governava ed e’ piombato su alcune macchine parcheggiate.

I fatti, sono accaduti nel Rione di Camaro San Paolo a Messina, dove un veicolo dell’Atm, solo per un caso fortuito non ha travolto i passanti e vista la sua velocità fortunatamente non sono capitati danni ben piu’ rilevanti di quelli successivamente appurati.

L’autista ha dovuto far ricorso agli accertamenti medici, infatti per l’accaduto è rimasto sotto shock. Il bus, ha terminato la sua corsa fermandosi fra via Antonio Amico e via Tommaso Fazello.

E’ in fase di verifica, la dinamica di questo incidente autonomo… su quest’ultimo i responsabili dell’Azienda di trasporto messinese ritengono che possa essere stato causato da un guasto meccanico… probabilmente una avaria al circuito frenante.