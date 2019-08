Questa mattina intorno alle ore 4:50, un uomo si è gettato dal ponte auto della nave Telepass, del Gruppo “Caronte & Tourist” al momento dell’imbarco

Alle prime luci dell’alba di oggi, quando erano le ore 4:50, un uomo è precipitato dal ponte dedicato alle auto della nave Telepasss del Gruppo “Caronte & Tourist”. L’episodio, si è verificato al momento dell’imbarco nella tratta Villa San Giovanni-Messina. Con ogni probabilità, l’incidente è stato determinato dallo stato di ebbrezza e dalle iniziali intenzioni sucidarie della persona protagonista della vicenda (terminata con una caduta da 6 metri di altezza).

La passerella per le autovetture, si compone di una apertura che nelle fasi di carico e scarico fa accedere direttamente alla impalcatura sottostante ed è stato proprio in tali momenti che si è sfiorata la tragedia. Fortunatamente la vittima ha riportato ferite, non considerate gravi. A bordo del traghetto, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato peloritana ed i sanitari del 118 che con una ambulanza hanno condotto il signore in ospedale. Sul caso, sono in corso le rituali indagini di competenza delle Autorità inquirenti.