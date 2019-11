Questa mattina, intorno alle ore 9, i vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per estinguere un grosso incendio che ha coinvolto cinque autovetture

Intorno alle ore 9 di questa mattina, i vigili del Fuoco hanno effettuato un tempestivo intervento presso il piazzale FS di Milazzo (ME) dove vi era in corso un rogo che interessava cinque autovetture. Data l’immensità delle fiamme, è giunta sul posto anche l’ABP (AUTOBOTTE POMPA) di rinforzo, proveniente dalla Centrale. I pompieri hanno con immediatezza portato a conclusionne la propria azione dopo circa un’ora, spegnendo completamente il focolaio e rendendo sicura tutta la zona. Per fortuna durante il verificarsi dei fatti descritti, non ci sono stati danni a persone ed alla contigua tratta ferroviaria.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.