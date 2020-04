Questa mattina si è svolta in videoconferenza alla presenza delle Forze dell’Ordine, del Comune, delle realtà produttive, della Camera di Commercio e dei sindacati la riunione straordinaria del “Comitato per la sicurezza” convocata dal Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi.

E’ questo il messaggio che ha voluto lasciare la dottoressa Librizzi: “abbiamo fatto un’importante riunione con rappresentanti del Comune, di tutte le categorie produttive, Anci, Coldiretti, Camera di commercio, Confcommercio e le organizzazioni sindacali. In questo periodo di crisi bisogna dare sostegno alle imprese, al commercio e alle famiglie e prevenire infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico sano. Per questo insieme a Camera di Commercio e Finanza stiamo adottando un’attività di controllo sulle dinamiche societarie monitorando i movimenti economici soprattutto in alcuni settori e valutando eventuali ingressi sospetti nelle società”.

Prosegue il Prefetto: “la situazione economico sociale non è semplice, ci sono molte criticità che ci sono state rappresentate da sindacati e associazioni di categoria soprattutto c’è la mancanza di liquidità necessità per far fronte alle spese di piccole imprese e singoli esercizi commerciali. Proprio per cercare di attivare con celerità il sistema del credito domani avrò un’altra incontro con Abi, Confidi per cercare di attivare le procedure per sburocratizzare gli aiuti e farli arrivare celermente. Per le aperture delle attività c’è un protocollo nazionale redatto con i sindacati che si dovrà rispettare sia nelle grandi aziende che nelle piccole, e riguarda dispositivi di distanziamento e norme igienico sanitarie”.