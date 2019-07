Questa mattina si è svolta un’imponente azione di contrasto all’ambulantato selvaggio nell’area Sud, di Messina

Questa mattina si è svolta un’imponente azione di contrasto all’ambulantato selvaggio nell’area Sud. La Polizia Municipale, sezione Annona, con il comandante commissario Giovanni Giardina e la Polizia Metropolitana con il comandante Antonino Triolo, hanno eseguito controlli finalizzati al contrasto alla vendita abusiva da parte degli ambulanti sulla strada, sequestrando 200kg di merce che è stata donata alla Mensa di Sant’Antonio.

A riferirlo è l’assessore alle Attività Produttive, Dafne Musolino: “l’operazione di oggi si inserisce nella complessiva attività di contrasto ai fenomeni di vendita abusiva portata avanti con fermezza dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato da me presieduto. Non sono mancati momenti di tensione durante le operazioni, prontamente sedati forze dell’ordine, al quale va il mio ringraziamento”.

La Musolino che si è tenuta costantemente in contatto con la Polizia locale durante le operazioni continua e conclude in tal modo: “i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, concentrandosi anche sulla vendita abusiva dei prodotti ittici e sul rispetto dell’Ordinanza Sindacale di divieto di vendita itinerante su area pubblica nella riviera Nord e Sud. Noi andiamo avanti, la linea dell’Amministrazione è chiara… solo chi è in regola potrà lavorare nelle aree preposte al commercio e di certo non per strada, intralciando il traffico e realizzando una forma di concorrenza sleale verso chi è in regola e paga le tasse”.

Alcuni ambulanti, non in regola con i permessi, il 24 luglio scorso a seguito di controlli serrati avevano subito il sequestro di 800kg di frutta e verdura.