Questa mattina, verso le ore 11.30, si e’ verificato un tamponamento sulla tangenziale di Messina in direzione Palermo

Questa mattina, verso le ore 11.30, si e’ verificato un tamponamento sulla tangenziale di Messina. Con ogni probabilita’, a causare l’impatto sono state le condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

All’interno della galleria San Giovanni, posta tra gli svincoli di San Filippo e Gazzi in direzione Palermo, hanno urtato un furgone e tre auto. Nell’incidente, sono rimaste coinvolte, diverse persone feritesi fortunatamente in modo non grave, che comunque sono state soccorse dagli operatori del 118 inizialmente sul posto, per poi essere trasferite al vicino Policlinico Universitario.

Nella zona, sono arrivati inoltre, anche gli agenti della Polstrada ed i vigili del Fuoco.