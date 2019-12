“Questa non è una scuola di montagna, voi non siete figli di contadini” [Video]

“Io sono certissima che le vostre famiglie, non soltanto si possono permettere di pagare questi 50,00 €, perchè questa è una scuola di alto prestigio…! Non è come le scuole di montagna, voi non siete figli di contadini”. E’ stata questa la frase pronunciata ieri nel corso di una Assemblea svoltasi in mattinata, nel cortile del Liceo Seguenza di Messina, dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi rivolgendosi agli studenti.

Ma non solo…, la Leonardi in un passaggio del suo intervento nell’invitare i ragazzi a stare calmi li ha esortati a fare come i loro colleghi che frequentano il “Professionale”.

Sulla preside così, si sono abbattute le critiche degli alunni, per questo discorso pronunciato nell’ambito di una vicenda nata per le polemiche sorte a causa del contributo elevato da parte delle famiglie per consentire le manutenzioni necessarie al Plesso, vista la latitanza della Città Metropolitana che non versa la propria quota.

DIFFIDATE DA QUESTO VIDEO NON È’ AUTENTICO: la preside del Seguenza non si sarebbe mai espressa così! Anche Io sono figlio di contadini ed ho frequentato scuole di montagna e quindi ?Questo video gira ovunque ed a me è’ stato girato da oltre 100 contatti. Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Mercoledì 11 dicembre 2019