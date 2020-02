Questa notte, con due pattuglie della Polizia Municipale coordinate dal Cis Briguglio Maria Dolores, sono state elevati 20 verbali al CdS, effettuati 12 rimozioni per divieto di sosta, a Messina

SONO STATE CONTROLLATE, LA VIA CESARE BATTISTI IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA DEI CATALANI, LA VIA GARIBALDI NELLE VICINANZE DI VIA I SETTEMBRE, PIAZZA ANTONELLO E LA GALLERIA VITTORIO EMANUELE

Questa notte, con due pattuglie della Polizia Municipale di Messina, coordinate dal Cis Briguglio Maria Dolores, sono state elevati 20 verbali al CdS, effettuati 12 rimozioni per divieto di sosta e controllate la via I Settembre, la via Cesare Battisti (prossimità Chiesa dei Catalani) la via Garibaldi nelle vicinanze di via I Settembre, piazza Antonello e Galleria Vittorio Emanuele.

Tale operazione, risponde alle strategie dell’Amministrazione comunale e dell’assessore Dafne Musolino che puntualmente ogni settimana coordina i servizi per garantire i controlli della “Movida” il sabato sera.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.