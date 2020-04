“Questa notte hanno derubato donHaus, portando via spesa”. Lo ha scritto oggi sul suo profilo Facebook, Cristina Puglisi Rossitto, responsabile dell’Associazione Gli Invisibili Onlus di Messina.

La Rossitto, ha continuato: “ora ci sono i carabinieri. Per oggi dobbiamo sospendere le consegne per le famiglie che avevamo programmato. Famiglie, state tranquille, non ci fermeremo. Dateci qualche ora per riorganizzarci”.